Хабаровск, , 14:56 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккеисты «Амура» открыли счёт в первом периоде, отличился нападающий Александр Горшков. СКА смог отыграться только в конце второго периода благодаря шайбе защитника Данилы Галенюка.

В третьем отрезке матча хоккеисты петербургского клуба смогли добыть победу, забросив две шайбы в ворота соперника. Голами отметились защитник Артём Зуб и форвард Кирилл Марченко.

На сегодняшний день СКА занимает пятое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 34 очка после 28 матчей. «Амур» идёт на 21-м месте с 22 очками после 26 игр.

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