Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Вратарь «Колорадо Эвеланш» Адам Вернер признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 13 ноября сообщается на сайте лиги.

Вернер вышел на лёд на 31-й секунде матча с «Виннипег Джетс», заменив получившего травму Павла Францоуза. В результате он отыграл на ноль, отразив 40 бросков по своим воротам. Это был дебютный матч 22-летнего шведского голкипера в НХЛ.

Второй звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко, который оформил дубль в игре с «Питтсбург Пингвинз» (3:2). Для него этот дубль стал первым за карьеру в лиге.

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Замкнул тройку форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который отметился четырьмя очками в матче с «Виннипегом»: на его счету две шайбы и две результативные передачи.

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