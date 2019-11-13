Солт-Лейк-Сити, США, , 13:52 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 30 очков. В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал защитник Маркус Моррис, на счету которого 27 очка.

На сегодняшний день «Юта» занимает третье место в турнирной таблице НБА, на счету команды 19 очков после 11 матчей.

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