Чикаго, США, , 13:49 — REGNUM «Чикаго Буллз» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 120:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Коби Уайт, набравший 27 очков. В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Маркус Моррис, на счету которого 22 очка.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 23-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 15 очков после 11 матчей.

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