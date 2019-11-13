Финикс , США, , 13:44 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 123:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов

В составе «Финикса» наибольшую результативность показали защитники Дэвин Букер и Рики Рубио, набравшие по 21 очку.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают второе место в турнирной таблице НБА, на счету команды 18 очков после 10 матчей.

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