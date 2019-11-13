Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин и несколько игроков основного состава могут покинуть команду. Как сообщает ряд СМИ, это связано с тяжёлой финансовой ситуацией.

По некоторым данным, перед игроками образовались долги по зарплате и премиальными. Единственным источником финансирования в настоящее время является компания, принадлежащая президенту «Ростова» Арташесу Арутюнянцу.

Предполагается, что команду могут покинуть Дмитрий Чистяков, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Роман Еременко, Элдор Шомуродов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в начале октября 2019 года Карпин развеял слухи о своём возможном уходе из донской команды в «Спартак» (Москва).

«Генералом я уже был. Мне комфортно в «Ростове», — сказал он в одном из интервью.