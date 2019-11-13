Барселона, Испания, , 13:39 — REGNUM «Барселона» считает завышенной цену на нападающего австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанна. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, руководство каталонского клуба следит за Холанном, однако считает, что цена в €100 млн завышена и не соответствует трансферному рынку.

Отмечается, что в молодом норвежском игроке заинтересован также «Манчестер Юнайтед», главный тренер которого Уле-Гуннар Сульшер работал с Холанном в «Мольде».

Добавим, что в текущем сезоне Холанн сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 голов. В настоящий момент он является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, на его счету семь голов в четырёх матчах.