Загреб, , 13:19 — REGNUM Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем награды Golden Foot, которая вручается за вклад в развитие футбола игрокам старше 29 лет. Об этом 13 ноября сообщает Хорватский футбольный союз в Twitter.

Отмечается, что в борьбе за награду Модрич опередил таких игроков, как Лионель Месси и Жерар Пике («Барселона»), Криштиану Роналду и Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Тьяго Силва (ПСЖ), Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед»).

Ранее лауреатами награды Golden Foot становились такие знаменитые футболисты, как Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Роналдиньо, Андрес Иньеста, Павел Недвед, Джанлуиджи Буффон и другие.

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