Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Киберспортивная организация Echo Fox, основанная канадским актёром и бывшим профессиональным баскетболистом Риком Фоксом, прекратила своё существование. Об этом 13 ноября сообщил журнал PC Gamer.

По имеющейся информации, Echo Fox расторгла соглашения со всеми игроками и уволила всех своих сотрудников. Представитель организации отметил, что сейчас логотип и форма Echo Fox уже являются «предметами коллекционирования».

Напомним, Рик Фокс основал Echo Fox в 2015 году после приобретения и ребрендинга команды Gravity Gaming, специализировавшейся на League of Legends. Закрытию организации предшествовал скандал, произошедший вокруг Рика Фокса и других инвесторов.

Основатель Echo Fox заявил, что он покидает организацию после того, как один из инвесторов (Амит Райзада) позволил себе расистское высказывание в адрес её бывшего генерального директора Джейса Холла.

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