Каир, , 13:05 — REGNUM Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах не сыграет в матчах квалификации Кубка африканских наций. Об этом сообщает Goal.com.

Отмечается, что Салах исключён из состава сборной из-за рецидива старой травмы лодыжки. Повреждение он получил в матче «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» в 12-м туре Английской премьер-лиги.

Добавим, что сборная Египта проведёт два матча в квалификации Кубка африканских наций: 14 ноября состоится игра с Кенией, а 18 ноября — с командой Коморских островов.

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