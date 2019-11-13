Кобе, Япония, , 11:25 — REGNUM Испанский нападающий, чемпион мира и Европы по футболу Давид Вилья объявил о завершении карьеры. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«После 19 лет выступлений я решил завершить профессиональную карьеру по окончании сезона», — написал Вилья.

Он добавил, что последнее, что хочет сделать, — это принести победу в Кубке Японии клубу «Виссел Кобе», который дошёл до финала турнира.

Напомним, Вилья является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании, он забил 59 голов в 98 матчах. В составе национальной команды он стал чемпионом Европы (2008) и чемпионом мира (2010).

Вилья играл за такие клубы, как испанские «Барселона», «Атлетико», «Сарагоса» и «Валенсия», а также американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити» и японский «Виссел Кобе».

Вилья стал трёхкратным чемпионом Испании, победителем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, и клубный чемпионат мира.

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