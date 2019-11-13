Москва, , 11:17 — REGNUM Основной целью занятия спортом или физкультурой жители России называли укрепление здоровье (70%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Систематически занимаются спортом около 40% жителей России

Также граждане занимаются физкультурой для того, чтобы сохранить или улучшить фигуру (20%), сформировать здоровый образ жизни (19%), улучшить настроение и получить удовольствие (18%).

Среди причин, по которым взрослые не занимаются спортом: отсутствие свободного времени (43%), большая нагрузка на работе или дома (32%) и состояние здоровья, чаще среди людей старше 60 лет (43%).

Опросы проведены в августе-сентябре 2019 года по заказу Федерального научного центра физической культуры и спорта. Опрошены от 1100 до 2400 респондентов в зависимости от возраста. Максимальный размер ошибки не превышает 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (62%) декларируют, что занимаются спортом. При этом систематически занимаются 38%.

Подробности: В России предложили давать за ЗОЖ налоговые вычеты