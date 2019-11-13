Москва, , 11:09 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может провести поединок против американца Тони Фергюсона в России. Об этом 13 ноября заявил менеджер бойца Ризван Магомедов, сообщает ТАСС.

«Разговоры идут об организации номерного турнира UFC в России», — сказал Магомедов.

Он добавил, что на данный момент в качестве соперника Хабиба рассматривается Фергюсон. Бой может состояться весной 2020 года.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. Последний бой он провел 7 сентября в Абу-Даби, победив американца Дастина Порье.

Всего на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. В активе Фергюсона 25 побед и три поражения.

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