Рига, , 11:05 — REGNUM 12 ноября в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» принимало на своем льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча прошла на главной ледовой площадке Латвии «Арена Рига» и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

Счет матча был необычным образом открыт лишь ближе к середине второго тайма, когда плотному прессингу со стороны соперника подвергся новоиспечённый голкипер «рижан» Александр Салак. Шайба постоянно находилась в непосредственной близости от ворот «Динамо», что вынуждало защитников находится в постоянном напряжении. Таким образом, суетой рижских защитников воспользовался нападающий «Салавата» Дмитрий Кугрышев, который на 7-й минуте тайма, выкатившись из-за ворот, забросил первую шайбу во встрече. Шайба угодила в щиток защитника и, отскочив, пересекла линию ворот, несмотря на желание нападающего сразу закинуть ее в сетку ворот Салака — 1:0. Вскоре, на 36-й минуте встречи литовский защитник «динамовцев» вернул равенство на табло в результате мощного выполненного с дальней от ворот дистанции щелчка — 1:1.

В третьем периоде командам не удалось выявить победителя встречи, несмотря на все старания нападающих обеих команд. Следовательно, согласно регламенту лиги, матч перешел в дополнительные пять минут овертайма.

В овертайме «Салават» не оставил сопернику ни одного шанса, отличившись победной шайбой уже на второй минуте 5-минутки. «Рижане» даже не успели нанести ни одного броска, как в воротах Салака уже лежала шайба, оказавшиеся победной для «уфимцев». Дмитрий Кугрышев записал на свой счет дубль, благодаря роскошно разыгранной комбинации — 2:1.

На данный момент победитель встречи «Салават Юлаев» занимает третью строчку в рамках турнирной таблицы Восточной конференции, набрав за 26 игр регулярного чемпионата 33 результативных балла.