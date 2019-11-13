Москва, , 10:45 — REGNUM Большинство жителей России (62%) декларируют, что занимаются спортом. При этом систематически занимаются 38% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще всего систематически занимаются спортом дети в возрасте 3−5 лет (51%) и 6−12 лет (67%). Чем старше граждане, тем эта доля снижается — в возрасте 13−29 лет регулярно занимается 41%, 30−59 лет — 36%, а старше 60 лет — 27%.

Отмечается, что респонденты старше 60 лет предпочитают самостоятельно организовывать свои занятия физкультурой или спортом (36%).

Опросы проведены в августе-сентябре 2019 года по заказу ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта». Опрошены от 1100 до 2400 респондентов в зависимости от возраста. Максимальный размер ошибки не превышает 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 2019 году совокупная доля ведущих здоровый образ жизни граждан России составила 12%.

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