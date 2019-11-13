Ярославль, , 10:24 — REGNUM В первом мачте после перерыва ярославский «Локомотив» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:0. Об этом сообщает ИА REGNUM. «Локомотив» быстро открыл счет в игре, в начале первого периода первую шайбу за ярославскую команду забил шведский форвард Магнус Пяярви-Свенссон. Следующий гол зрители увидели только в конце поединка. За минуту до конца встречи шайбу в пустые ворота отправил Антон Ландер.

Эпизод матча «Локомотива» и «Сибири»

«Очень хорошая победа. Игроки чувствовали, что подвели болельщиков в прошлой игре, так что они не хотели допустить подобного сегодня. Мы знали, что «Сибирь» в этом сезоне выступает очень здорово — это одна из лучших оборонительных команд лиги, которая пропустила наименьшее количество шайб в формате «5 на 5». Понимали, что предстоит тяжёлая игра, так что повезло, что Магнус Пяярви забил быстрый гол, свой первый в КХЛ. Здорово, что в конце забили в пустые ворота, это позволило более спокойно доиграть матч», — сказал после матча старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино.

В ворота ярославской команды после длительной болезни вернулся Александр Лазушин, и впервые в сезоне этот ярославский вратарь не пропустил. 10 игроков ярославского клуба играли за национальные и молодежные сборные, потому в матче против «Сибири» состав «Локомотива» не был оптимальным.

«Поздравляю «Локомотив» с победой, хорошая игра в их исполнении — здорово сыграли в обороне, практически не дали нам создать моментов. Было много прямых бросков, не хватало траффика перед воротами соперника. С нулём голов не выиграть. Плюс мы провалили второй период, было много потерь, не уходили из-под прессинга соперника. Получился немного другой хоккей из-за другой площадки, нужно уделить этому внимание», — заявил главный тренер «Сибири» Николай Заварухин.

Следующий матч ярославский «Локомотив» сыграет 14 ноября с нижнекамским «Нефтехимиком».

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