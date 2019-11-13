Лос-Анджелес, США, , 09:37 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили форварды Анже Копитар, Джефф Картер и защитник Шон Уокер. У «Миннесоты» единственный точный бросок исполнил Мэтт Дамба.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 13 очков после 18 матчей. «Миннесота» идёт на 30-м месте с 13 очками после 18 игр.

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