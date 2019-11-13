Виннипег, Канада, , 09:32 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Колорадо» нападающий Натан Маккиннон забросил две шайбы, а также отдал две результативные передачи, после которых отличились Кейл Макар и Йоонас Донской.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 24 очка после 18 матчей. «Виннипег» идёт на 17-м месте с 21 очком после 19 игр.

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