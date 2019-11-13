Якутск, 13 ноября 2019, 09:17 — REGNUM За последних четыре года в рамках реализации федеральных программ «Развитие образования» и национального проекта «Образование» более 200 школ Якутии получили новое спортивное оборудование для занятий физкультурой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Министерство образования и науки Якутии с 2015 года ежегодно участвует в проектах по предоставлению субсидий из федерального бюджета на оснащение школ сельской местности спортоборудованием.
За эти годы из 461 сельских школ Якутии необходимым оборудованием оснащено 245 школ — 53,1%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии строят хоккейный корт и спортивную площадку для сдачи норм ГТО.