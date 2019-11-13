Монреаль, Канада, , 09:14 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающий Эрик Робинсон и защитник Зак Веренски. У «Монреаля» отличились Брендан Галлахер и Томаш Татар.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Монреаля». Решающий бросок исполнил форвард Джонатан Друен.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 23 очка после 18 матчей. «Коламбус» идёт на 26-м месте с 16 очками после 18 игр.

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