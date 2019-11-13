Бостон, США, , 09:06 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

Во втором периоде хоккеисты «Бостона» забросили четыре шайбы, отличились Давид Пастрняк, Юаким Нордстрём, Андерс Бьорк и Здено Хара.

Однако «Флориде» удалось отыграться в третьем периоде Аарон Экблад, Фрэнк Ватрано, Майк Хоффман и Кейт Яндл.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Флориды». Решающий бросок исполнил Майк Хоффман.

Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отыграл первые два периода, в течение которых пропустил четыре шайбы, и был заменён. Вышедший вместо него Сэм Монтембо отыграл на ноль.

На сегодняшний день «Флорида» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 23 очка после 18 матчей. «Бостон» идёт на третьем месте с 26 очками после 18 игр.

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