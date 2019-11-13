Сент-Луис, США, , 08:54 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили нападающий Джейден Шварц и защитник Колтон Парэйко. Российский форвард Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились форварды Клейтон Келлер и Конор Гарланд.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Аризоны». Решающий бросок исполнил Конор Гарланд.

На сегодняшний день «Аризона» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 24 очка после 19 матчей. «Сент-Луис» идёт на втором месте с 28 очками после 19 игр.

Читайте также: Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»