Нью-Йорк, США, , 08:43 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Каапо Какко, ещё один гол на счету Адама Фокса. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.

В составе «Питтсбурга» точными бросками отметились защитник Джастин Шульц и форвард Джаред Макканн. Евгений Малкин отдал одну голевую передачу.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 18 очков после 16 матчей. «Питтсбург» идёт на 13-м месте с 22 очками после 18 игр.

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