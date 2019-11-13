Лондон, , 08:13 — REGNUM Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над представителем Сербии Новаком Джоковичем в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. Встреча, продолжавшаяся 2 час 47 минут, завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

Тим шесть раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету Джоковича девять эйсов, три ошибки на подаче и 3 из 9 брейков.

Таким образом, Доминик Тим одержал свою вторую победу на турнире и вышел в полуфинал. В первом матче он обыграл Роджера Федерера.

В следующем матче Тим сыграет с Маттео Берреттини, а Джокович — с Федерером.

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