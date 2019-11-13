Ростов-на-Дону, , 07:30 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над столичным ЦСКА. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счётом 20:25 в пользу подопечных Амброса Мартина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Наибольшее число забитых мячей в ворота столичного клуба у Юлии Манагаровой — семь, Анны Вяхиревой и Анны Сень — по шесть.

«Ростов-Дон» по-прежнему удерживает лидерство в турнирной таблице Суперлиги Париматч. На счету подопечных Мартина нет ни одного поражения в прошедших десяти матчах чемпионата России.

Стоить отметь, что гандбольный клуб ЦСКА был основан летом 2019 года. Главным тренером команды является Ян Лесли, некогда тренировавший ростовчанок.