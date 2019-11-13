Каракас, , 09:41 — REGNUM Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас вошла в список финалистов международной спортивной премии World Athletics Awards. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила, что по результатам голосования экспертов было решено вывести спортсменку в финал конкурса. В первую очередь, эксперты учли победу Рохас в тройном прыжке на октябрьском Чемпионате мира в Дохе и в Бриллиантовой Лиге.

Победители конкурса World Athletics Award будут объявлены 23 ноября.

В начале октября Рохас завоевала золото Чемпионата мира в тройном прыжке с результатом 15,37 м. В июле венесуэлка стала победительницей 9-го этапа Бриллиантовой Лиги.