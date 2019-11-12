Ярославль, , 22:31 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Локомотива» шайбы забросили шведские нападающие Магнус Пяаярви и Антон Ландер.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает 16-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 26 очков после 26 матчей. «Сибирь» идёт на шестом месте с 32 очками после 24 игр.

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