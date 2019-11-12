Москва, , 22:14 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу в дерби над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

К середине первого периода «Спартак» забросил две шайбы, отличились нападающие Михаил Юньков и Илья Зубов. Спустя две минуты ЦСКА ответил голом защитниа Алексея Марченко.

Сравнять счёт «армейцам» удалось только в третьем периоде. На последней минуте форвард Александр Попов перевёл игру в овертайм. В это время хоккеисты ЦСКА играли вшестером при пустых воротах.

Однако в овертайме удача улыбнулась всё же «спартаковцам». Илья Зубов оформил дубль и принёс красно-белым победу.

На сегодняшний день «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 32 очка после 27 матчей. ЦСКА идёт на втором месте с 40 очками после 26 игр.

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