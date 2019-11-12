Лондон, , 20:17 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Италии Маттео Берреттини в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минуты, завершилась со счётом 7:6 (6:2), 6:3.

Федерер девять раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Берреттини шесть эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В следующем матче Федерер сыграет с Новаком Джоковичем, а Берреттини — с Домиником Тимом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерер в первом матче проиграл Тиму, а Джокович без особых проблем справился с Берреттини.

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