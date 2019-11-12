Магнитогорск, Челябинская область, , 20:01 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Богдан Потехин. Ещё по голу забили Егор Яковлев, Алексей Береглазов и Деннис Расмуссен.

В составе «Трактора» точными бросками отметились защитник Эссе Виртанен и форвард Никита Щербак.

На сегодняшний день «Металлург» занимает девятое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 31 очко после 27 матчей. «Трактор» идёт на 20-м месте с 22 очками после 28 игр.