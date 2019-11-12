Москва, , 19:13 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сборной России по самбо, которая стала лидером общекомандного зачёта на чемпионате мира, проходившем в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отечественная школа самбо прочно удерживает лидерские позиции, воспитывает техничных, уверенных в себе борцов. И вы это наглядно подтвердили — мастерством, силой воли и характера, настроем на результат», — отметил глава государства в телеграмме.

По его словам, победа российских самбистов станет ярким примером для молодого поколения спортсменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил о том, что чемпионат мира по самбо в 2021 году может состояться в Москве.

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