Ульяновск, , 17:19 — REGNUM В Ульяновске дворовым спортом станут заниматься больше горожан. Число дворовых тренеров вырастет с нынешних 18 до 28, сообщили ИА REGNUM в городской Думе по итогам обсуждения в комитете по местному самоуправлению расходной части проекта бюджета на 2020 год.

Парламентарии подчёркивают, что в 2020 году будет усилена поддержка дворового спорта. С января текущего года в ТОСах Ульяновска начали работу профессиональные тренеры, и любительский спорт вышел на новый уровень. Занятия проводятся для разных возрастов. На начало 2019 года работали 18 тренеров, в 2020 году их количество планируется увеличить до 28 человек.

Глава комитета по местному самоуправлению и развитию гражданского общества Николай Лазарев отмечает, что любительский спорт для детворы — способ «проявить себя» и возможность сделать «шаг к будущей карьере профессионального спортсмена».

Отметим, дворовые тренеры проводят занятия по наиболее популярным видам спорта — к примеру, по футболу, хоккею, лапте, ходьбе. В них могут принять участие как дети, так и взрослые. Между спортивными командами ТОСов проводятся товарищеские турниры.

Напомним, в региональном бюджете 2020 года предусмотрены средства для размещения 100 универсальных спортивных площадок во дворах города. Площадки будут включать в себя резиновые покрытия, футбольные ворота, кольцо и площадку для воркаута.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году Ульяновская область вошла в список регионов по реализации партийного проекта «Дворовый тренер», в рамках которого во дворах и на школьных стадионах проводились тренировки по наиболее популярным видам спорта. В качестве наставников выступали учителя физкультуры, тренеры спортивных школ, инструкторы различных ведомств. Тогда акцент был сделан на детей.