Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт поединок против американца Луиса Тейлора. Об этом 12 ноября сообщается на сайте турнира Russian Cagefighting Championship.

Отмечается, что бой состоится 14 декабря в Екатеринбурге.

Добавим, что ранее Тейлор выступал в организации PFL. В его активе 18 побед, четыре поражения и одна ничья. На счету Шлеменко 58 побед и 12 поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

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