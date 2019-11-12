Москва, , 15:47 — REGNUM Чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года пройдёт в России. О этом 12 ноября сообщил член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко, сообщает ТАСС.

«На последнем бюро было принято решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в Будапеште, 2022 года — в Риме. Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это сто процентов», — сказал Власенко.

Он добавил, что турнир могут принять Казань или Нижний Новгород. Приоритетным вариантом является Казань.

Напомним, в Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года.

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