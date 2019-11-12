Пекин, 12 ноября 2019, 15:36 — REGNUM Спортсмены из Казахстана Елена Потапенко и Павел Ильяшенко завоевали олимпийские лицензии по пятиборью, сообщили 12 ноября в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.
Потапенко заняла 12-е место на чемпионате Азии в китайской Ухани. В рамках соревнований разыгрывалось пять путевок — одна страна могла завоевать только одну лицензию.
Ильяшенко занял четвертое место, что принесло сборной гарантированную лицензию. Таким образом, Казахстан завоевал 25 путевок на летнюю Олимпиаду в Токио.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября Алиса Фахрутдинова из Узбекистана завоевала лицензию на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка опередила представительницу Казахстана Елену Потапенко.
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