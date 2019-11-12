История вопроса

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио[1] в 2020 году. Решение о выборе столицы очередной летней Олимпиады Международный Олимпийский Комитет принял на своей 125-й сессии Буэнос-Айресе 7 сентября 2013 года. Соревнования пройдут по следующим спортивным дисциплинам: академическая гребля, бадминтон, баскетбол, бейсбол, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт, BMX, велотрековые гонки, маунтинбайк, шоссейные гонки, водное поло, плавание в бассейне и на открытой воде, прыжки в воду, синхронное плавание, волейбол, пляжный волейбол, гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, прыжки на батуте, спортивная гимпнастика, художественная гимнастика, дзюдо, карате, три дисциплины конного спорта – выездка, конкур, троеборье, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, регби, серфинг, скалолазание, скейтбординг, современное пятиборье, софтбол, стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве.



По решению Международной федерации тяжёлой атлетики квоты России, Белоруссии, Азербайджана, Армении и Казахстана как стран с большим количеством антидопинговых нарушений снижены до двух тяжелоатлетов.

