Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 12 ноября сообщается на сайте лиги.

Кузнецов забросил две шайбы в матче с «Аризоной Койотс» (3:4). При этом в серии послематчевых буллитов он не смог реализовать свой бросок.

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Первой звездой дня стал форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, который оформил дубль в игре с «Оттавой Сенаторз» (8:2).

Замкнул тройку защитник «Каролины» Джоэл Эдмундсон, который отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Оттавой».

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