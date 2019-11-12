Сочи, Краснодарский край, , 15:04 — REGNUM Полузащитники Денис Черышев и Дмитрий Баринов не помогут сборной России в ближайших матчах. Об этом 12 ноября заявил врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, сообщает «Чемпионат».

"У Черышева повреждение прямой мышцы бедра, это от двух до четырёх недель, поэтому, к сожалению, нам он точно сейчас не помощник», — сказал Безуглов.

Он также добавил, что Баринов за два дня до матча с «Краснодаром» получил повреждение подвздошно-поясничной мышцы. После обследования стало ясно, что его восстановление займёт от 7 до 10 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вместо Черышева и Баринова в сборную вызваны Александр Ерохин и Ильзат Ахметов.

Напомним, матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Выездная игра с Сан-Марино пройдёт 19 ноября.

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