Вена, , 14:53 — REGNUM Российский пилот Даниил Квят останется в команде «Торо Россо» в следующем сезоне «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте команды.

В сезоне-2020 за «Торо Россо» будут выступать её нынешние пилоты Даниил Квят и Пьер Гасли. При этом в команде «Ред Булл» останутся Макс Ферстаппен и Александер Албон.

Напомним, Даниил Квят выступает в «Формуле-1» с 2014 года в командах «Торо Россо» и «Ред Булл», а сезон 2018 года он провёл в качестве пилота «Феррари» по работе на симуляторе.

В текущем сезоне Квят занимает 13-е место в личном зачёте, имея в активе 34 очка. На счету Гасли, который находится на восьмой строчке, 77 очков.

Читайте также: Гонщик Квят назвал штраф на Гран-при «Формулы-1» невероятным и тупым