Новый Орлеан, США, 12 ноября 2019, 13:43 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 122:116.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 39 очков. Кроме того, форвард Клинт Капела оформил дабл-дабл из 11 очков и 20 подборов
В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал защитник Джей Джей Редик, набравший 24 очка.
На сегодняшний день «Хьюстон» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 17 очков после 10 матчей.
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