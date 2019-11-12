Новый Орлеан, США, , 13:43 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 122:116.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 39 очков. Кроме того, форвард Клинт Капела оформил дабл-дабл из 11 очков и 20 подборов

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал защитник Джей Джей Редик, набравший 24 очка.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 17 очков после 10 матчей.

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