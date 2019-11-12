Окленд, США, , 13:39 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 122:108.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Д’Анджело Расселл, набравший 33 очка.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал центровой Руби Гобер, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов.

На сегодняшний день «Юта» занимает шестое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 17 очков после 10 матчей. «Голден Стэйт», который был финалистом прошлого сезона идёт на последнем месте, в активе команды лишь две победы в 11 матчах.

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