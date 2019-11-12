Лос-Анджелес, США, , 13:32 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 99:88.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Лу Уильямс, набравший 21 очко. У «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 16 очков.

На сегодняшний день «Клипперс» занимают пятое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 17 очков после 10 матчей.

Напомним, «Торонто» является действующим чемпионом НБА. В финале прошлого сезона «Рэпторс» обыграли «Голден Стэйт».

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