Мюнхен, Германия, , 13:15 — REGNUM Немецкий город Мюнхен примет в 2022 году чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет в немецком Мюнхене. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе турнира.

Отмечается, что турнир пройдёт с 11 по 22 августа 2022 года и будет посвящён 50-летию Олимпийских игр, прошедших в Мюнхене в 1972 году. Соревнования состоятся в олимпийском парке.

На втором чемпионате Европы по летним видам спорта пройдут соревнования по лёгкой атлетике, гимнастике, гольфу, велоспорту, триатлону и академической гребле.

Первый чемпионат проводился в 2018 году в Глазго (Шотландия) и Берлине.