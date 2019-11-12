Лондон, , 13:02 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) одержала победу над командой хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче Суперсерии-2019. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе сборной России шайбы забросили Родион Амиров и Лев Комиссаров. У канадской команды отличились Коннор Макмайкл и Серрон Ноэль. Победный буллит реализовал нападающий сборной России Иван Морозов.

Таким образом, счёт в серии стал равным — 2:2. Следующий матч состоится 14 ноября. Соперником также будет команда Западной хоккейной лиги WHL.

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