Ливерпуль, Великобритания, , 12:39 — REGNUM Лучшим тренером года по версии Northwest Football Awards 2019 признан главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Об этом сообщается на сайте премии.

Клопп в борьбе за это звание обошёл наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, а также ещё троих специалистов.

Кроме того, представители «Ливерпуля» стали лауреатами ещё в двух номинациях. Вирджил ван Дейк признан игроком года в Английской премьер-лиге, а Трент Александер-Арнольд назван восходящей звездой.

Напомним, «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» со счётом 3:1. После 12 туров «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая ближайших соперников на восемь очков.

Читайте также: «Ливерпуль» не оставил шансов «Манчестер Сити» и упрочил лидерство в АПЛ