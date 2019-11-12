Лондон, 12 ноября 2019, 11:49 — REGNUM Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отстранён от матча сборной Англии против команды Черногории. Об этом сообщает The Guardian.
24-летний форвард был отстранён от матча по решению тренерского штаба команды. Причиной стал его конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
При этом после инцидента Стерлинг принёс извинения, однако это не помогло ему избежать отстранения.
Напомним, матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоялся 10 ноября и завершился победой «Ливерпуля» со счётом 3:1. Встреча национальных команд Англии и Черногории пройдёт 14 ноября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Читайте также: «Ливерпуль» не оставил шансов «Манчестер Сити» и упрочил лидерство в АПЛ