Лондон, , 11:49 — REGNUM Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отстранён от матча сборной Англии против команды Черногории. Об этом сообщает The Guardian.

24-летний форвард был отстранён от матча по решению тренерского штаба команды. Причиной стал его конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

При этом после инцидента Стерлинг принёс извинения, однако это не помогло ему избежать отстранения.

Напомним, матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоялся 10 ноября и завершился победой «Ливерпуля» со счётом 3:1. Встреча национальных команд Англии и Черногории пройдёт 14 ноября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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