Флоренция, Италия, , 11:40 — REGNUM Итальянский тренер Лучано Спаллетти может возглавить «Фиорентину». Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, руководство «Фиорентины» проявляет интерес к Спаллетти и может уволить нынешнего главного тренера Винченцо Монтеллу из-за неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, после окончания сезона 2018/19 Спаллетти был отстранён от должности главного тренера миланского «Интера».

Ранее он работал с такими командами, как петербургский «Зенит», а также итальянские «Интер», «Рома», «Удинезе», «Сампдория».

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