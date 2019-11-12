Лос-Анджелес, США, , 11:24 — REGNUM Американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» предложил нападающему Златану Ибрагимовичу продлить контракт. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Ибрагимович может остаться в «Гэлакси» ещё на один год. Срок его действующий контракт с клубом истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее Ибрагимович заявил, что может вернуться в чемпионат Испании. Позже сообщалось, что он может перейти в «Милан».

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Напомним, Ибрагимович играл за «Гэлакси» с марта 2018 года. За это время он сыграл в 58 матчах, в которых забил 53 гола и отдал 15 голевых передач.

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