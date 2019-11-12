Лондон, , 10:10 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл представителю Германии Александру Звереву в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 23 минуты, завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Надаль пять раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева 11 эйсов, две ошибки на подаче и 3 из 4 брейков.

Отметим, что в группе Андре Агасси играют Надаль, Зверев, а также Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

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