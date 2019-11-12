Лондон, , 09:59 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 41 минуту, завершилась со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Медведев шесть раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Циципаса пять эйсов, ни одной ошибки на подаче и один брейк.

Отметим, что в группе Андре Агасси играют Медведев, Циципас, а также Рафаэль Надаль и Александр Зверев.

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