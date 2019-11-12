Роли, США, , 09:50 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:2.

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Себастьян Ахо. Ещё по голу забили Уоррен Фёгеле, Мартин Нечас, Хейдн Флёри, Даги Хэмилтон, Райан Дзингел и Джоэль Эдмундсон.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились форварды Колин Уайт и Брэди Ткачук.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 21 очко после 18 матчей. «Оттава» идёт на 28-м месте с 13 очками после 17 игр.

Читайте также: «Вашингтон» проиграл «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова